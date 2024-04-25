Слишкович объяснил включение Соболева вместо Игнатова в стартовый состав на матч с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему решил выпустить форварда Александра Соболева в стартовом составе на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Схема с тремя центральными защитниками — оптимальное сочетание? Нет смысла ничего менять, когда команда показывает хорошую игру. Футболистам, которые у нас есть, подходит система 3–5–2.

Почему Соболев выйдет вместо Игнатова? Потому что будет другая игра. Соболев нужен сегодня как target man (футболист, играющий «столба» — Прим. «Чемпионата»). В матче с «Ростовом» мы прессинговали. Миша быстрее, чем Соболев. Мне сегодня нужен другой игрок, потому что план игры будет сделан по‑другому.

Появление в составе ЦСКА Заболотного упростит и удлинит игру? Заболотный очень похож на Соболева. Он очень важный игрок у атаки ЦСКА. Когда он прыгает после длинной передачи Акинфеева, всегда одинаковое движение. Один футболист идет за спину, а другой впереди него. Он это отлично делает. Федотов считает, что надо атаковать так против «Спартака», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 21-го тура РПЛ, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.