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Сульшеру предложили возглавить сборную Канады для участия в ЧМ-2026 — Evening Standard

Сульшеру предложили возглавить сборную Канады для участия в ЧМ-2026 — Evening Standard
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Канадская футбольная Ассоциация (CSA) обратилась к бывшему тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру с предложением возглавить сборную Канады для участия на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, ранее от этого предложения отказались экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, а также португальский специалист Жозе Моуринью, возглавлявший такие команды, как мадридский «Реал», «Интер», «Рому» и другие.

Напомним, последним местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», где он занимал должность главного тренера команды с марта 2019 года по ноябрь 2021 года. На текущий момент норвежский специалист работает аналитиком матчей в УЕФА.

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