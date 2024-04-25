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Главный тренер «Ахмата» объяснил отсутствие Бериши и Конате в составе на матч с «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» объяснил отсутствие Бериши и Конате в составе на матч с «Сочи»
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В перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грознеский «Ахмат» и «Сочи». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев объяснил отсутствие нападающих Бернарда Бериши и Мохамеда Конате в составе на матч с «Сочи».

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

«Это тактические ходы. Мы готовились к этой игре, но держим и следующую встречу с «Пари НН». Нам нужна будет ротация. Плюс необходимо и в этой игре понимание, кто выйдет со скамейки и усилит матч», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Ахмат» набрал 23 очка. Подопечные Магомеда Адиева находятся на 15-м месте в турнирной таблице. «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место.

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