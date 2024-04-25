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Фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб — SN

Фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб — SN
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Болельщики «Баварии» запустили петицию, направленную против приглашения австрийского специалиста Ральфа Рангника на пост нового главного тренера мюнхенского клуба. Об этом информирует Salzburger Nachrichten.

«Мы, как фанаты «Баварии», хотим обратить внимание на то, что Томас Тухель — подходящий человек, и его следует оставить! Вот почему мы запускаем петицию и надеемся привлечь к ней внимание со стороны средств массовой информации и боссов клуба», — сказано в описании петиции.

Также подчёркивается, что болельщикам «Баварии» не нравится тот факт, что в прошлом Рангник работал в системе клубов компании «Ред Булл».

На текущий момент данную петицию подписало более 6000 человек.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Рангник, на текущий момент возглавляющий сборную Австрии, может быть назначен на пост главного тренера «Баварии» на этой неделе.

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