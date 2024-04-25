Бурук, заинтересовавший «Спартак», может возглавить «Наполи» — Yeni Safak

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук, к которому по информации СМИ проявлял интерес московский «Спартак», может возглавить «Наполи». Об этом сообщает Yeni Safak.

По информации источника, европейские клубы отмечают успешную работу Бурука с «Галатасараем». Подчёркивается, что помимо «Наполи», за 50-летним специалистом наблюдает римский «Лацио».

После 33 туров чемпионата Турции «Галатасарай» набрал 90 очков и занимает первое место.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что московский клуб предлагал Буруку контракт с зарплатой € 2,5 млн в год до вычета налогов. В общей сложности с учётом бонусов за подписание и за спортивные достижения Бурук мог заработать € 7,5 млн за два года.

Бурук возглавляет «ГалатасараЙ» с лета 2022 года. За этот период под его руководством команда провела 90 матчей во всех турнирах, в которых 69 раз победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.