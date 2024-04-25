Игрок «Рубина» Безруков: злость на «Зенит» копилась давно

Футболист «Рубина» Руслан Безруков рассказал о своей мотивации в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также поделился мыслями о силе сине-бело-голубых. Напомним, игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой казанцев со счётом 2:0.

«Помню, ещё когда в молодёжном составе «Ростова» играл, мы были на «Газпром Арене», смотрели матч между «Зенитом» и «Ростовом», когда Питер выиграл 5:1. Был тогда в шоке от стадиона, от «Зенита», который так мощно играл. Ещё с тех пор копилась злость, хотелось сыграть против такого соперника, выйти на «Газпром Арену».

«Зенит» — самый сильный клуб? На самом деле так и есть. Мои ожидания полностью оправдались. Наверное, это самый тяжёлый матч в моей карьере. Но, надеюсь, их будет ещё много. Потому что в таких играх ты растёшь как игрок, как личность. Только и хочется играть против таких команд, как «Зенит», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. На 50-й минуте матча нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на девятой строчке, заработав 36 очков.