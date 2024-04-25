Арбитр Федотов высказался о неназначенном пенальти за руку Чалова в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком» с попаданием мяча в руку форварду армейцев Фёдору Чалову в штрафной площади красно-синих. Напомним, главный арбитр встречи Василий Казарцев не увидел нарушения правил и не назначил 11-метровый удар.

«Я не вижу, чтобы Чалов попал по мячу бедром — а вот движение кистью он сделал. Почему Мешков не позвал Казарцева — не знаю. Видимо, он посчитал, что Чалов играет бедром. Хотя на повторе из-за ворот я этого не вижу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости идёт 44-я минута, счёт — 0:0.

UPD 21:38. Цитата скорректирована, добавлена информация про Мешкова.