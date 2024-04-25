Недалеко от стадиона «Майнца» найден снаряд времён Второй мировой войны

Во время ремонтных работ недалеко от домашнего стадиона «Майнца» («Мева-Арена») был найден снаряд времён Второй мировой войны. В данный момент проводятся работы по обезвреживанию снаряда. Об этом сообщает официальный сайт «Майнца».

Клуб также информирует, что завтра, 26 апреля, в связи с мероприятиями по обезвреживанию не будут работать фан-шоп, а также офис клуба.

По информации Footmercato, снаряд представляет собой принадлежавшую американским войскам времён Второй мировой войны бомбу массой 500 кг. Это второе взрывчатое вещество менее чем за две недели, обнаруженное возле стадиона.

Напомним, 28 апреля на стадионе «Мева-Арена» в Майнце должен состояться матч 31-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Кёльном».