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«Мы не забыли, Тито». Месси почтил память экс-тренера «Барселоны» Вилановы

«Мы не забыли, Тито». Месси почтил память экс-тренера «Барселоны» Вилановы
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», почтил память бывшего тренера сине-гранатовых Тито Вилановы, который умер от онкологии ровно десять лет назад.

«10 лет без тебя. Мы не забыли, Тито», — написал Месси в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Лионеля Месси

Напомним, Виланова занимал пост тренера сине-гранатовых с 2012 по 2013 год и покинул клуб по состоянию здоровья. 25 апреля 2014 года испанский специалист ушёл из жизни. На тот момент ему было 45 лет.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

С 2008 по 2012-й год Виланова работал в качестве помощника бывшего тренера каталонского клуба Хосепа Гвардиолы. Под руководством Вилановы в сезоне-2012/2013 «Барселона» стала чемпионом Испании.

В нынешнем сезоне Месси сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал пять ассистов.

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