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ЦСКА — «Спартак»: команды ушли на перерыв без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости завершилась первая половина встречи, счёт не открыт — 0:0.

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды ранее встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.