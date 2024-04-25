Защитник «Спартака» Дуарте пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Центральный защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте пропустит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» из-за перебора жёлтых карточек. Парагваец получил предупреждение в игре с ЦСКА, которая проходит в эти минуты. Матч 26-го тура чемпионата между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 28 апреля. Начало игры — в 16:15 мск.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости команды ушли на перерыв. Счёт по итогам первого тайма не открыт — 0:0.