РФС проведёт правовую оценку фразы игрока «Рубина» Безрукова после победы над «Зенитом»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) проверит высказывание полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова после победы над петербургским «Зенитом» со счётом 2:0.

«Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике. Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать поступку футболиста правовую оценку», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар», ждём на карту денюжки!» — сказал Безруков в прямом эфире телеканала «Матч Страна».

Напомним, 24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.