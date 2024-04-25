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РФС проведёт правовую оценку фразы игрока «Рубина» Безрукова после победы над «Зенитом»

РФС проведёт правовую оценку фразы игрока «Рубина» Безрукова после победы над «Зенитом»
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) проверит высказывание полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова после победы над петербургским «Зенитом» со счётом 2:0.

«Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике. Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать поступку футболиста правовую оценку», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар», ждём на карту денюжки!» — сказал Безруков в прямом эфире телеканала «Матч Страна».

Напомним, 24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

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