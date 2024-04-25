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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Правильно ли судьи не назначили пенальти за руку Чалова в матче ЦСКА — «Спартак»?

Правильно ли судьи не назначили пенальти за руку Чалова в матче ЦСКА — «Спартак»?
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости идёт 54-я минута, счёт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Напомним, в первом тайме случился эпизод с попаданием мяча в руку форварду армейцев Фёдору Чалову в штрафной площади красно-синих. Напомним, главный арбитр встречи Василий Казарцев не увидел нарушения правил и не назначил 11-метровый удар.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: правильно ли судьи не назначили пенальти за руку Чалова?

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