Правильно ли судьи не назначили пенальти за руку Чалова в матче ЦСКА — «Спартак»?

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости идёт 54-я минута, счёт — 0:0.

Напомним, в первом тайме случился эпизод с попаданием мяча в руку форварду армейцев Фёдору Чалову в штрафной площади красно-синих. Напомним, главный арбитр встречи Василий Казарцев не увидел нарушения правил и не назначил 11-метровый удар.

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