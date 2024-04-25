Червиченко: бог «Спартаку» дал в игре с «Ростовом», а с ЦСКА решил забрать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат перенесённого матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который завершился со счётом 0:0.

«Не всё так плохо. Я параллельно смотрел матч «Ахмат» — «Сочи» — там всё гораздо скучнее. Нельзя сказать, что дерби прямо скучное. Первый тайм был повеселее. Думаю, всё из-за того, что была велика цена ошибки. Все пытались сохранить свои ворота неприступными в первую очередь, а уже во вторую — забить.

Ничья — самый справедливый результат этого матча. ЦСКА могло повезти, когда Хлусевич решил, что не только Лещук с Песьяковым должны ошибаться, а защитники тоже имеют право повеселить публику и отдал великолепный пас Облякову. Мне кажется, Обляков сам не ожидал такого от Хлусевича — ждал от Максименко такого подарка. Бог «Спартаку» дал в прошлом туре, а в этом решил забрать, но армейцы не смогли воспользоваться этим подарком», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.