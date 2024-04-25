Арне Слот: я хотел бы стать новым тренером «Ливерпуля». Жду результатов переговоров

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подтвердил, что нидерландский клуб ведёт переговоры с «Ливерпулем» о том, чтобы 45-летний специалист возглавил мерсисайдцев после ухода из команды Юргена Клоппа по окончании нынешнего сезона.

«Я хотел бы стать новым тренером «Ливерпуля», моё решение очевидно. «Фейеноорд» и «Ливерпуль» ведут переговоры, а я жду, что из этого выйдет. Я уверен и жду, пока клубы достигнут соглашения», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Фабрицио Романо сообщал, что на текущий момент «Фейеноорд» и «Ливерпуль» обсуждают размер компенсации за досрочный уход Слота, чей контракт с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года.