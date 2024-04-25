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Австрийская федерация футбола требует от «Баварии» € 15 млн за подписание Рангника — SN

Австрийская федерация футбола требует от «Баварии» € 15 млн за подписание Рангника — SN
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Австрийская федерация футбола (ÖFB) выдвинула «Баварии» требование выплатить ей € 15 млн за досрочный уход Ральфа Рангника с поста главного тренера сборной Австрии. Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

По информации источника, ÖFB не хочет расставаться с 65-летним специалистом, успешно работающим в австрийской национальной команде. При этом подчёркивается, что ÖFB готова снизить сумму компенсации до € 10 млн.

Напомним, Рангник возглавляет сборную Австрии с лета 2022 года. Под его руководством австрийская национальная команда вышла на Евро-2024.

Ранее в СМИ сообщалось, что австрийский специалист может быть назначен на пост главного тренера «Баварии» уже на этой неделе. При этом подчёркивалось, что «Бавария» заплатит за досрочный уход Рангника из сборной Австрии € 2-3 млн.

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