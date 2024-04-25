Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Нидерландов считают, что Френки де Йонг успеет восстановиться к Евро-2024

В сборной Нидерландов считают, что Френки де Йонг успеет восстановиться к Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Врач сборной Нидерландов Эдвин Гедхарт ответил на вопрос, может ли полузащитник «оранжевых» и «Барселоны» Френки де Йонг пропустить грядущий чемпионат Европы из-за растяжения связок правой лодыжки, которое он получил во время матча 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (3:2).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«На текущий момент у нас нет оснований предполагать, что он не сможет сыграть на чемпионате Европы», — приводит слова Гедхарта Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что восстановление де Йонга займёт около пяти недель. В свою очередь, первый матч сборной Нидерландов на Евро-2024 состоится 16 июня, когда она сыграет с польской национальной командой.

Полузащитник провёл за сборную Нидерландов 54 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Материалы по теме
«Барселона» готова продать де Йонга предстоящим летом — Relevo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android