В сборной Нидерландов считают, что Френки де Йонг успеет восстановиться к Евро-2024

Врач сборной Нидерландов Эдвин Гедхарт ответил на вопрос, может ли полузащитник «оранжевых» и «Барселоны» Френки де Йонг пропустить грядущий чемпионат Европы из-за растяжения связок правой лодыжки, которое он получил во время матча 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (3:2).

«На текущий момент у нас нет оснований предполагать, что он не сможет сыграть на чемпионате Европы», — приводит слова Гедхарта Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что восстановление де Йонга займёт около пяти недель. В свою очередь, первый матч сборной Нидерландов на Евро-2024 состоится 16 июня, когда она сыграет с польской национальной командой.

Полузащитник провёл за сборную Нидерландов 54 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.