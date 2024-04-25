В сборной Нидерландов считают, что Френки де Йонг успеет восстановиться к Евро-2024

Врач сборной Нидерландов Эдвин Гедхарт ответил на вопрос, может ли полузащитник «оранжевых» и «Барселоны» Френки де Йонг пропустить грядущий чемпионат Европы из-за растяжения связок правой лодыжки, которое он получил во время матча 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (3:2).
«На текущий момент у нас нет оснований предполагать, что он не сможет сыграть на чемпионате Европы», — приводит слова Гедхарта Sport.es.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что восстановление де Йонга займёт около пяти недель. В свою очередь, первый матч сборной Нидерландов на Евро-2024 состоится 16 июня, когда она сыграет с польской национальной командой.
Полузащитник провёл за сборную Нидерландов 54 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.
- 25 апреля 2024
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