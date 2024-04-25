«Ахмат» оказался сильнее «Сочи» в матче РПЛ

Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грознеский «Ахмат» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

На 30-й минуте матча единственный гол забили футболисты «Ахмата». Полузащитник Лечи Садулаев разогнался по центру в сторону ворот соперника, притормозил в нескольких метрах от штрафной, подработал мяч под правую ногу и исполнил роскошный обводящий удар в дальний угол ворот.

После 25 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Ахмат» набрал 26 очков. Подопечные Магомеда Адиева находятся на 12-м месте в турнирной таблице. «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Ахматом» волевую победу со счётом 2:1 одержали грозненцы. Забитыми мячами в составе «Ахмата» отметились Владимир Ильин и Артём Тимофеев, а у «Сочи» отличился Кристиан Нобоа.