«Чистейшая красная карточка». Арбитр Федотов – о фоле Мойзеса в матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком» с грубым фолом защитника красно-синих Мойзеса. Напомним, бразилец наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде. Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам. Тут было всё: попадание открытыми шипами в незащищённую часть ноги, плюс он вес тела туда перенёс. Я не могу понять, почему Мешков не позвал Казарцева смотреть повтор», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.