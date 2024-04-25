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«Чистейшая красная карточка». Арбитр Федотов – о фоле Мойзеса в матче ЦСКА – «Спартак»

«Чистейшая красная карточка». Арбитр Федотов – о фоле Мойзеса в матче ЦСКА – «Спартак»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком» с грубым фолом защитника красно-синих Мойзеса. Напомним, бразилец наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде. Встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам. Тут было всё: попадание открытыми шипами в незащищённую часть ноги, плюс он вес тела туда перенёс. Я не могу понять, почему Мешков не позвал Казарцева смотреть повтор», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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