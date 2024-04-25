«Спартак» не проигрывает в последних 12 матчах с московскими командами в РПЛ

Ничья в перенесённой встрече 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0) продлила беспроигрышную серию «Спартака» с московскими командами в чемпионате России до 12 матчей. Об этом сообщает Opta Sport.

Согласно данным источника, это серия является лучшей для «Спартака» с 2007 года, когда было 14 дерби подряд без поражений.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.