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«Спартак» не проигрывает в последних 12 матчах с московскими командами в РПЛ

«Спартак» не проигрывает в последних 12 матчах с московскими командами в РПЛ
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Ничья в перенесённой встрече 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0) продлила беспроигрышную серию «Спартака» с московскими командами в чемпионате России до 12 матчей. Об этом сообщает Opta Sport.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Согласно данным источника, это серия является лучшей для «Спартака» с 2007 года, когда было 14 дерби подряд без поражений.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Календарь РПЛ
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