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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Червиченко: Казарцев — чудаковатый судья, надо было удалять Мойзеса без вопросов

Червиченко: Казарцев — чудаковатый судья, надо было удалять Мойзеса без вопросов
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу арбитра Василия Казарцева, трудившегося на минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Казарцев какой-то чудаковатый судья. В первом тайме он очень много судил в пользу «Спартака», а эпизод с Мойзесом оценил в его пользу. Там был такой наступ сзади, что надо было удалять Мойзеса без вопросов. Я с трудом понимаю, почему он не дал эту красную. Некоторые решения Казарцева в целом выглядели странно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, бразилец наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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