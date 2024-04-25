Червиченко: Казарцев — чудаковатый судья, надо было удалять Мойзеса без вопросов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу арбитра Василия Казарцева, трудившегося на минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (0:0).

«Казарцев какой-то чудаковатый судья. В первом тайме он очень много судил в пользу «Спартака», а эпизод с Мойзесом оценил в его пользу. Там был такой наступ сзади, что надо было удалять Мойзеса без вопросов. Я с трудом понимаю, почему он не дал эту красную. Некоторые решения Казарцева в целом выглядели странно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, бразилец наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.