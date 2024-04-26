Стали известны клубы, в которые может перейти защитник «Байера» Та

Защитник леверкузенкого «Байера» Жонатан Та желает покинуть команду только в случае поступления предложения от одного из топ-10 клубов Европы. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок не уверен в том, когда он хочет покинуть клуб: этим летом или через год, когда закончится его действующий контракт.

Сообщается, что в Та заинтересована мюнхенская «Бавария». Поскольку у игрока в следующем году заканчивается контракт, ожидается что «Байер» отпустит игрока за € 20 млн. Однако «Бавария» начнёт переговоры только в том случае, если команду покинет один из центральных защитников.

Напомним, 28-летний защитник перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 345 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.