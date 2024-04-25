Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал результат перенесённого матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который завершился со счётом 0:0.

«И одна, и вторая команда больше думали о том, чтобы не проиграть. Но, по моим ощущениям, опасных моментов у нас было больше. Хлусевич ошибся, дал возможность ЦСКА забить гол, но они не забили.

ЦСКА контролировал игру только первые пять минут, дальше матч был за нами. Момент Зиньковского, удар Пруцева с 18-19 метров. Дерби — есть дерби. Здесь решает одна ошибка. «Спартак» был близок к победе», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.