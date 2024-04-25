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Тренер «Спартака» Слишкович пожаловался на недостаток времени при подготовке к ЦСКА

Тренер «Спартака» Слишкович пожаловался на недостаток времени при подготовке к ЦСКА
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович пожаловался на недостаток времени при подготовке к матчу 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Когда мы начали вместе работать, я сказал ребятам: «Болельщик простит любую ошибку, но если вы не выкладываетесь до конца, вам этого не простят». Сегодня у «Спартака» было желание, мы много пробежали.

Тренеру всегда не хватает времени, а у нас игра за игрой. Очень тяжело проводить тактические тренировки для исправления ошибок», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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