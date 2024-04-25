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Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал судейство Казарцева в игре с ЦСКА

Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал судейство Казарцева в игре с ЦСКА
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал судейство в перенёсенном матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который закончился со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Судья сегодня сделал свою работу. Я никогда не смотрю спорные моменты на скамейке. Не видел эпизод с пенальти. В раздевалке говорят, что был пенальти. Я не знаю.

В дерби давление идет и на судью. Все совершают ошибку. Мне неинтересно, даже если он ошибся», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

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