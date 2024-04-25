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Тренер «Спартака» Слишкович — о дерби: это была битва 11 на 11

Тренер «Спартака» Слишкович — о дерби: это была битва 11 на 11
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Я знаю, как сильно наша красно-белая семья хотела выиграть это дерби. Я хотел, игроки хотели. Но получилось, что сыграли 0:0.

Это была битва 11 на 11. Бывает, что зрители недовольны, что они ожидали большего. Футбол этим и прекрасен, что никогда не знаешь, как закончится матч», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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