Зделар: Казарцев хорошо отработал матч ЦСКА со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал судейство в перенёсенном матче 21-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком», который закончился со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

«Сегодня арбитр очень хорошо отработал», — передает слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.