Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Зобнин: скоро увидите меня на поле, здоровье хорошо

Полузащитник «Спартака» Зобнин: скоро увидите меня на поле, здоровье хорошо
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин после матча перенёсенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который завершился со счётом 0:0, высказался о состоянии своего здоровья. Игрок восстанавливается после повреждения.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Здоровье хорошо. Скоро увидите меня на поле», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

Материалы по теме
ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые с 2003 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android