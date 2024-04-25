Полузащитник «Спартака» Зобнин: скоро увидите меня на поле, здоровье хорошо

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин после матча перенёсенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который завершился со счётом 0:0, высказался о состоянии своего здоровья. Игрок восстанавливается после повреждения.

«Здоровье хорошо. Скоро увидите меня на поле», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.