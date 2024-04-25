Защитник «Спартака» Чернов: мяч попал в руку Чалова, но нельзя таким пенальти убивать игру

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об эпизоде в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0) с попаданием мяча в руку форварду армейцев Фёдору Чалову в штрафной площади красно-синих. Напомним, главный арбитр встречи Василий Казарцев не увидел нарушения правил и не назначил 11-метровый удар.

«Мяч попал в руку Чалову, это точно. Я не знаю, в каком положении у него была рука. Он говорит, что ему ничего не попало или там от ноги отлетело, я не понял. Короче, он сам ничего не понял. Но мяч в руку попал, а там уже пускай судьи разбираются. Я думал, что будет пенальти. Но на повторе не так всё очевидно. Я думаю, что нельзя таким пенальти убивать игру», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.