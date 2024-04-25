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Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью со «Спартаком»
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Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о ничейном результате в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Футболисты «Спартака» после матча рухнули на газон, мы доставили им неприятностей. Никто не хотел уступать, эта энергия не дала показать атакующих действий. Было много моментов и комбинаций, но не хватало хладнокровия. Мы не доводили до ума комбинации. Но и надо отдать должное «Спартаку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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