Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью со «Спартаком»

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о ничейном результате в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Футболисты «Спартака» после матча рухнули на газон, мы доставили им неприятностей. Никто не хотел уступать, эта энергия не дала показать атакующих действий. Было много моментов и комбинаций, но не хватало хладнокровия. Мы не доводили до ума комбинации. Но и надо отдать должное «Спартаку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.