Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал замены в игре со «Спартаком»

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов о проведённых заменах в ничейном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0). Напомним, наставник армейцев сделал две замены, выпустив форварда Тамерлана Мусаева на 78-й минуте и чилийца Виктора Давилу на 84-й минуте.

«Планировали выпустить Мусаева и Давилу раньше, но был отрезок, когда мы давили. Не хотели сбивать с этого команду, поэтому замены отложили», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.