Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал замены в игре со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал замены в игре со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов о проведённых заменах в ничейном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0). Напомним, наставник армейцев сделал две замены, выпустив форварда Тамерлана Мусаева на 78-й минуте и чилийца Виктора Давилу на 84-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Планировали выпустить Мусаева и Давилу раньше, но был отрезок, когда мы давили. Не хотели сбивать с этого команду, поэтому замены отложили», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Материалы по теме
ЦСКА и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 21-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android