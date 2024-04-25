Федотов прокомментировал слова Слишковича, что «Спартак» был ближе к победе в дерби

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слова коллеги, работающего в «Спартаке», Владимира Слишковича, о том, что красно-белые были ближе к победе в перенесённом матче 21-го тура РПЛ между командами, который завершился со счётом 0:0.

«В игре «Спартака» виден командный дух. Нормально, что Слишкович считает, что «Спартак» был ближе к победе. Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Ваньки Облякова», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.