Хлусевич: «Спартак» недоволен ничьей с ЦСКА, нам были нужны три очка

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал результат перенесённого матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который завершился со счётом 0:0.

«Для нас 0:0 – результат не сильно положительный, но и для ЦСКА такой результат не положительный. Естественно, мы не довольны и нам были нужны три очка.

Для нас ничья с ЦСКА – больше негативный результат, потому что наши оппоненты имеют на два-три очка больше, чем у нас. Они выиграли последний матч и нам тоже надо было выигрывать, но немножко не хватило», — передает слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.