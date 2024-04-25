Тренер «Сочи» Морено: мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено раскритиковал решение о проведении матча 21-го тура с «Ахматом», несмотря на массовое отравления игроков «барсов». «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами, но встреча всё-таки состоялась и завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

«Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.

Несмотря на это, команда показала неплохой футбол? Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Ахмат» набрал 26 очков. Подопечные Магомеда Адиева находятся на 12-м месте в турнирной таблице. «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место.