Игрок ЦСКА Зделар: когда никто не забивает, так и надо сказать — матч скучный

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Когда никто не забивает, так и надо сказать после игры, что скучный матч. Но была хорошая игра, много борьбы — было всё, что нужно в дерби. Жалко, что мы не забили. Важно хорошо подготовиться к следующей игре», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.