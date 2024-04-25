Джамал Мусиала сделал выбор между Месси и Роналду

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос, кто является величайшим игроком всех времён: Лионель Месси («Интер Майами») или Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

«Для меня это Месси.

Пятёрка лучших игроков за всё время? Первые двое — Месси и Роналду. Сложно называть имена игроков, которых ты не видел в деле. Пеле, можно назвать Марадону, можно даже назвать Герда Мюллера из «Баварии», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.