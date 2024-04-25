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«Это позор». Главный тренер «Сочи» Морено — о проведении матча с «Ахматом» в РПЛ

«Это позор». Главный тренер «Сочи» Морено — о проведении матча с «Ахматом» в РПЛ
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено назвал «позором» решение провести матч его команды с «Ахматом» (0:1) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее специалист заявил, что из-за отравления в обойме его коллектива плохо стало сразу 14 футболистам.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

«Очень стыдно, что в чемпионате России позволяют допускать такие ситуации, когда у нас 14 игроков с отравлением, тем не менее нам не идут на встречу и не переносят матч. Нам пришлось играть, но это позор», — сказал Морено в видео, опубликованном на YouTube-канале «Сочи».

Поражение оставило команду Морено с 19-ю очками после 25 туров чемпионата России. «Сочи» идёт на последнем месте, отставая от идущей впереди «Балтики» на четыре очка, а от зоны стыковых матчей — на пять.

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