Полузащитник ЦСКА Мендес: сезон ознаменован тем, что у нас были взлёты и падения

Полузащитник московского ЦСКА Вкитор Мендес после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) высказался о положении армейцев в турнирной таблице.

«Понятно, что наше мнение и идея состоит в том, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. К сожалению, этот сезон ознаменован тем, что были взлёты и падения. Сейчас мы должны думать о том, чтобы как можно подняться в турнирной таблице по итогу чемпионата и использовали все свои шансы в Кубке России, — передает слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.