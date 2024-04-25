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Зделар: для ЦСКА очень важен Кубок России, впереди важные матчи с «Зенитом»

Зделар: для ЦСКА очень важен Кубок России, впереди важные матчи с «Зенитом»
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар отметил важность для армейцев победы в Фонбет Кубке России.

«Для нас очень важен Кубок России. У нас будут важные игры с «Зенитом» — надо хорошо подготовиться», — передает слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между командами состоится 2 мая, ответная игра — 15 мая.

В нынешнем сезоне Зделар принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых сербский полузащитник не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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