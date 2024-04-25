Зделар: для ЦСКА очень важен Кубок России, впереди важные матчи с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар отметил важность для армейцев победы в Фонбет Кубке России.

«Для нас очень важен Кубок России. У нас будут важные игры с «Зенитом» — надо хорошо подготовиться», — передает слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между командами состоится 2 мая, ответная игра — 15 мая.

В нынешнем сезоне Зделар принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых сербский полузащитник не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.