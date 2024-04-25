Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Мендес объяснил нестабильные результаты команды

Полузащитник ЦСКА Мендес объяснил нестабильные результаты команды
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) назвал причину нестабильных результатов армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

— Почему у ЦСКА постоянные взлёты и падения?

—Если бы у меня был ответ, то я бы не находился на этой планете вместе с вами. Я не знаю, честно. Это грустно, потому что у нас очень хороший состав. По большей частей матчей мы проявили недостаток концентрации. Собственно, это и стоило того место, где мы сейчас находимся, — передает слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Мендес назвал справедливой ничью ЦСКА в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android