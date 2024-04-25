Полузащитник ЦСКА Мендес объяснил нестабильные результаты команды

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) назвал причину нестабильных результатов армейцев.

— Почему у ЦСКА постоянные взлёты и падения?

—Если бы у меня был ответ, то я бы не находился на этой планете вместе с вами. Я не знаю, честно. Это грустно, потому что у нас очень хороший состав. По большей частей матчей мы проявили недостаток концентрации. Собственно, это и стоило того место, где мы сейчас находимся, — передает слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.