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«Спартак» набрал больше всех очков в играх с командами из верхней половины таблицы РПЛ

Московский «Спартак» набрал 19 очков в матчах с командами из верхней половины таблицы в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По данному показателю красно-белые занимают первое место в лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, 25 апреля состоялся матч 21-го тура РПЛ, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.