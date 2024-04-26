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«Спартак» набрал больше всех очков в играх с командами из верхней половины таблицы РПЛ

«Спартак» набрал больше всех очков в играх с командами из верхней половины таблицы РПЛ
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Московский «Спартак» набрал 19 очков в матчах с командами из верхней половины таблицы в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По данному показателю красно-белые занимают первое место в лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Напомним, 25 апреля состоялся матч 21-го тура РПЛ, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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