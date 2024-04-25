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В «Спартаке» поблагодарили фанатов, посетивших гостевой матч с ЦСКА в РПЛ

В «Спартаке» поблагодарили фанатов, посетивших гостевой матч с ЦСКА в РПЛ
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Пресс-служба московского «Спартака» в своём телеграм-канале опубликовала обращение к болельщикам, посетившим выездной перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0). Московское дерби прошло сегодня, 25 апреля, на столичной «ВЭБ Арене».

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

В следующем туре команду Владимира Слишковича ожидает домашняя игра с «Локомотивом». Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля. Ранее специалист входит в тренерский штаб испанца.

В 25 матчах чемпионата «Спартак» набрал 39 очков и располагается в турнирной таблице на шестом месте. Сколько же очков у «Крыльев Советов», но самарская команда находится выше за счёт лучшей разницы дополнительных показателей.

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