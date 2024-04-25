В «Спартаке» поблагодарили фанатов, посетивших гостевой матч с ЦСКА в РПЛ

Пресс-служба московского «Спартака» в своём телеграм-канале опубликовала обращение к болельщикам, посетившим выездной перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0). Московское дерби прошло сегодня, 25 апреля, на столичной «ВЭБ Арене».

В следующем туре команду Владимира Слишковича ожидает домашняя игра с «Локомотивом». Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля. Ранее специалист входит в тренерский штаб испанца.

В 25 матчах чемпионата «Спартак» набрал 39 очков и располагается в турнирной таблице на шестом месте. Сколько же очков у «Крыльев Советов», но самарская команда находится выше за счёт лучшей разницы дополнительных показателей.