Мендес: нужно быть реалистами — РПЛ немного отдаляется от ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Вкитор Мендес после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) ответил на вопрос о том, какой турнир для армейцев является более приоритетным.

— Кубок России в приоритете в ЦСКА?

— Мы всё время хотим сражаться и бороться по двум направлениям. Конечно, нужно быть реалистами и давать себе отчёт, что лига немножко отдаляется. Понятно, что впереди все наши матчи и мы должны к ним подойти собраны и сфокусированными, чтобы выиграть оставшиеся все игры», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 25 матчей. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России армейцы вышли в финал Пути РПЛ, где сыграют с «Зенитом».