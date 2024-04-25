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Мендес: нужно быть реалистами — РПЛ немного отдаляется от ЦСКА

Мендес: нужно быть реалистами — РПЛ немного отдаляется от ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Вкитор Мендес после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) ответил на вопрос о том, какой турнир для армейцев является более приоритетным.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

— Кубок России в приоритете в ЦСКА?

— Мы всё время хотим сражаться и бороться по двум направлениям. Конечно, нужно быть реалистами и давать себе отчёт, что лига немножко отдаляется. Понятно, что впереди все наши матчи и мы должны к ним подойти собраны и сфокусированными, чтобы выиграть оставшиеся все игры», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 25 матчей. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России армейцы вышли в финал Пути РПЛ, где сыграют с «Зенитом».

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