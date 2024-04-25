Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Клеверли рассказал об упущенных возможностях в карьере

Бывший центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли, ныне являющийся главным тренером «Уотфорда», высказался относительно упущенных возможностей в карьере игрока.

«Я ничего не добился в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Титут [АПЛ] мы уступили «Сити». Я пришёл в «Уотфорд», когда они выступали в Премьер-лиге, а завершил карьеру футболиста вместе с ними, но уже в Чемпионшипе. Всё это сомнительно.

Наверное, как футболисту, мне не хватало амбициозности. Но как тренер, я крайне амбициозен», — приводит слова Клеверли EuroFoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Клеверли выступал за взрослую команду «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2015 год. За этот период он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.