Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Байера» Рольфес рассказал, какой трансфер повлиял на команду больше всего

Спортдир «Байера» Рольфес рассказал, какой трансфер повлиял на команду больше всего
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал, трансфер какого игрока оказал наибольшее влияние на успех леверкузенцев в нынешнем сезоне.

«Ключевой позицией был Гранит Джака, как номер шесть. Шестёрка — это сердце игры, он доминирует в ритме. Это самая стратегически важная позиция. Насколько наступательно мы можем играть, насколько оборонительно мы можем играть… Позиция шестого номера всегда является связующим звеном между всеми частями команды», — приводит слова Рольфеса Euro Foot в соцсети Х ( ранее Twitter).

Напомним, леверкузенский «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 80 очков за 30 матчей и досрочно стала чемпионом Германии. Также «аптекари» вышли в финал Кубка Германии, где сыграют с «Кайзерслаутерном» и полуфинал Лиги Европы УЕФА. Соперником немцев по 1/2 финала Лиги Европы станет «Рома».

Материалы по теме
«Байер» продлил беспроигрышную серию до 45 матчей, обновив рекорд топ-5 лиг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android