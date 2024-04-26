Спортдир «Байера» Рольфес рассказал, какой трансфер повлиял на команду больше всего

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал, трансфер какого игрока оказал наибольшее влияние на успех леверкузенцев в нынешнем сезоне.

«Ключевой позицией был Гранит Джака, как номер шесть. Шестёрка — это сердце игры, он доминирует в ритме. Это самая стратегически важная позиция. Насколько наступательно мы можем играть, насколько оборонительно мы можем играть… Позиция шестого номера всегда является связующим звеном между всеми частями команды», — приводит слова Рольфеса Euro Foot в соцсети Х ( ранее Twitter).

Напомним, леверкузенский «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 80 очков за 30 матчей и досрочно стала чемпионом Германии. Также «аптекари» вышли в финал Кубка Германии, где сыграют с «Кайзерслаутерном» и полуфинал Лиги Европы УЕФА. Соперником немцев по 1/2 финала Лиги Европы станет «Рома».