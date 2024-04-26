«Барселона» рассматривает вариант с покупкой Александера Исака — Sport.es

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«Барселона» проявляет заинтересованность в 24-летнем нападающем «Ньюкасла» Александере Исаке. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые видят в шведском футболисте замену 35-летнему нападающему Роберту Левандовски, чей контракт с каталонским клубом заканчивается летом 2026 года.

Подчёркивается, что «Ньюкасл» на намерен продавать Исака грядущим летом менее чем за € 100 млн. Однако у нападающего в контракте есть пункт, согласно которому в случае, если «сороки» не квалифицируются в Лигу чемпионов, его трансферная стоимость снизится на 20%.

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После 33 матчей АПЛ «Ньюкасл» набрал 50 очков занимает седьмое место, отставая от четвёртой строчки, дающий путёвку в Лигу чемпионов, на 16 очков.

В нынешнем сезоне Исак сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал ассист.