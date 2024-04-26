Анчелотти рассказал о состоянии игроков «сливочных» перед матчем с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о физиологическом состоянии своих футболистов в преддверии матча 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоится сегодня, 26 апреля.

«Думаю, Беллингем и Родриго будут доступны завтра. Менди не поедет на игру. Я предпочитаю, чтобы он остался здесь [в Мадриде] и подготовился к Лиге чемпионов», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вингер «сливочных» Родриго Гоэс пропустил тренировку из-за гриппа. Атакующий хавбек Джуд Беллингем также отсутствовал на тренировке, но из-за гастроэнтерита.

Матч «Реал Сосьедад» — мадридский «Реал» начнётся в 22:00 мск.