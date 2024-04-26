Мартин Субименди: нынешний сезон Ла Лиги под контролем «Реала»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», а также оценил выступлении соперника в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«Это будет тяжелый матч. Прямо сейчас соперник находится на пике формы, и мы должны приложить все усилия, если хотим добыть очки дома. Поддержка наших болельщиков снова будет иметь решающее значение, мы хотим, чтобы они провели отличную ночь.

Похоже, нынешний сезон Ла Лиги находится под контролем «Реала». Было бы историческое событие, если бы они упустили преимущество, которое имеют по очкам, но этого не произойдет», — приводит слова Субименди Marca.

На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона», которая находится на втором месте, набрав 70 очков. «Реал Сосьедад» занимает шестое место (51).