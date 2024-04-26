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«Зенит» поздравил защитника Нино с рождением сына

«Зенит» поздравил защитника Нино с рождением сына
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Санкт-петербургский «Зенит» поздравил своего защитника Нино с рождением сына.

«25 апреля в семье бразильского защитника «Зенита» произошло радостное событие — его жена Ларисса родила сына!

Мальчику дали имя Антонио.

Сине-бело-голубые поздравляют Нино и Лариссу и желают родителям, маленькому Антонио и его старшей сестре Софии прекрасного самочувствия и отличного настроения!», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Зенит» из «Флуминенсе» минувшей зимой. В нынешнем сезоне Нино принял участие в 10 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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