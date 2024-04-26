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Салихова: с селекцией «Спартака» что-то явно не так, Ларссон за € 4,5 млн разрывал ЦСКА

Салихова: с селекцией «Спартака» что-то явно не так, Ларссон за € 4,5 млн разрывал ЦСКА
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала селекцию красно-белых после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Угальде, Медина… никто не забил ЦСКА. С селекцией что-то явно не так. Ларссон за € 4,5 млн разрывал ЦСКА. Ну, может к следующему сезону или через год Угальде адаптируется и наберёт форму. Главное верить», — приводит слова Салиховой Metaratings.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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